後慈湖水位急降 潛水伕將下水找原因

2019-09-04 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪慈湖園區包含慈湖、頭寮陵寢、後慈湖及慈湖雕塑公園，總面積約37.5公頃，原隸屬軍事管制區的後慈湖，市府於2009年重新開放參觀，不過，終年水源不竭的後慈湖，這兩天水位突然下降逾3公尺（原標高約9公尺），眼看湖水快漏光，入園遊客相當傻眼；市府風景區管理處（簡稱風管處）已連絡桃園農田水利會大溪區工作站派員查看，初步研判可能是水閘門年久老舊損壞，待5日雇請潛水伕下水確定損壞位置後，即會進行搶修。

由於後慈湖的公共用水取自湖水淨化後的簡易自來水，後慈湖疑因水利設施損壞，造成湖水大量流失，風管處4日已公告因應湖水水位下降，除了南管公廁及砂濾池旁公廁提供使用外，後慈湖園區的其餘公廁均暫停開放。

風管處祕書蔡文慰表示，封鎖近半世紀的後慈湖向來列為軍事管制區，也是60年代國防部國光計劃中，反攻中國大陸時做為疏散用途的戰備用地，近年來，因外在環境改變及觀光產業發展的需要，於2009年開放讓遊客參觀；慈湖雖然一度因為政軍因素而披上神秘面紗，但無損於渾然天成的自然美景，其幽靜的湖光山色，被譽為「世外桃源」。

蔡文慰說，慈湖園區有後慈湖（龍過脈埤）、慈湖（新埤）、牛角湳埤3個湖區，屬於濕地生態豐富的埤塘，後慈湖更是故總統蔣介石與夫人生前最愛散步、划船的小湖，園區步道由慈湖側門進入後，越過小丘陵，約3公里路程，沿途景觀迷人，還有戒嚴管制時期所留下來的指揮所、碉堡、管制鐵門、辦公室等，目前採網路預約方式開放參觀。

桃園農田水利會大溪區工作站長呂財榮也說，慈湖所在的三層灌區面積約110公頃，慈湖園區的後慈湖、慈湖、牛角湳埤肩負農灌使命，所幸3個湖區的湖水相通，後慈湖因閘門損壞流掉的湖水，均流到下游的慈湖，目前農灌不受影響，水利會也會儘速找出損壞原因和修復，好讓後慈湖早日恢復蓄水充足、湖光山色的美景。

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