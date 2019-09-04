桃園市社會局長 鄭貴華宣誓就職

2019-09-04 15:56

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府社會局長王安邦因為肩負輔選重任，於上月底離職，遺缺由參事鄭貴華接任；桃園市長鄭文燦今天在市政會議時主持鄭貴華宣誓就職儀式，鄭文燦也稱讚鄭貴華在社會工作領域擁有豐富服務經驗，且具備細緻、富耐心的人格特質，希望借重其長才，帶領社會局團隊共同推動社會福利政策，打造桃園幸福城市。

鄭文燦表示，鄭貴華是東海大學社會工作系碩士，曾在內政部、省立台北育幼院、高雄育幼院、省政府社會處、成大附設醫院任職，於2011年3月調任桃園縣政府，歷任社會局主任秘書、副局長，市府參事，鄭貴華在中央及地方機關資歷豐富完整，行政績效有目共睹。

鄭文燦說，社會福利推動是長期累積過程，雖然無法立即看見成效卻影響深遠，以市府推動的育兒津貼為例，得到中央政府認同跟進，現已成為全國一致政策，對於解決少子化問題有很大幫助，此外，市府推動兒少教育專戶、中低收入家庭脫貧計畫，透過市府每月對半補助2500元方式，幫助兒少累積教育基金。

鄭文燦也提到，桃園約有8萬名身心障礙朋友，約1/4可從事非高強度工作，市府致力於推動身心障礙福利政策，讓身心障礙朋友適性就業獲得照護，例如推廣庇護工場、辦理社區關懷據點C級長照站布建等，未來桃園仍有許多努力空間，相信鄭貴華的專業資歷及能力，能帶領社會局團隊做得更好。

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