噁！假稱是雜誌封面攝影師 惡狼搭訕女子只為逞獸慾

2019-09-04 13:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕有妨害性自主前科的陳姓男子去年12月7日傍晚從桃園市搭乘客運北上時，又以假稱自己是拍攝雜誌封面攝影師的手法，搭訕A女，還在客運上強吻A女並撫摸A女的胸部、陰部，A女不敢高喊求助，只得縮在座位角落躲避狼爪，桃園地檢署今天偵結，已依妨害性自主罪嫌，將陳男提起公訴。

檢方說，當天傍晚5點多，陳男（41歲）在客運的中壢區總站時，看到A女獨自排隊等車，就趨前攀談，假稱自己是拍攝雜誌封面的攝影師，因A女衣著品味獨特，很吸引他的目光。

A女與陳男先後搭上客運後，A女挑選了後方第三排靠窗位置坐下後，陳男就坐在他旁邊，繼續有一搭沒一搭地跟A女胡扯，後來客運駛上國道、車內燈光調暗，陳男就伸出狼爪，撫摸A女的腰部與胸部，還假意問道：「你的腰圍多少？內衣穿甚麼罩杯？」

A女雖已推拒，但陳男根本不理，還大膽強吻A女，甚至想要舌吻，A女害怕對方動粗，只能緊咬牙齒抵住，不讓陳男得逞，檢方說，A女無處可躲，只好將身體縮在座位角落，但陳男沒放過她，又將手伸進A女的內褲內，撫摸她的陰部、屁股，還好客運離開高速公路前，燈光又恢復明亮，陳男才終於罷手。

A女返家後，愈想愈不甘心，才由家人鼓勵並陪同前往報警，檢方說，陳男2006年間就曾兩度假稱是拍攝雜誌封面的攝影師，誘騙少女，其中一女還被他強制性交得逞，2案分別被判刑5年、5年6月，他入監服刑直到2015年4月22日才假釋出監，如今再犯強制猥褻罪嫌，除依妨害性自主罪嫌將他提起公訴外，也請求法官依法加重其刑。

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