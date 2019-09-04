桃園地景藝術節即將開跑 週邊路段八德警方有交管

2019-09-04 11:04

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府主辦的 「2019桃園地景藝術節」本月6日至22日一連舉行17天，在八德區大湳森林公園的「主展區」和廣豐新天地5-6樓的桃園市立兒童美術館、西坡埤塘生態公園、溪濱公園、中大公園等處「副展區」展出，預估將吸引大量人潮前來桃園欣賞及遊憩。

八德警分局為維護展區周邊道路交通秩序，將加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，在地景藝術節活動期間有交通疏導管制措施，另視現場交通狀況機動調整管制時間及範圍。

今年的桃園地景藝術節展期橫跨3個週末假日，其中9月13日至15日為中秋節連續假期，預估湧入大量人、車潮，為避免造成現場交通壅塞，警方將於例假日及中秋節連假的上午9點至晚上9點，加派員警與義交執行交通疏導管制。

警方提醒民眾，因附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘接駁公車、大眾運輸交通工具前往，相關乘車資訊可至「桃園2019地景藝術節」官方網站查詢或下載「桃園輕鬆GO」APP即時掌握旅遊資訊。

警方再次呼籲駕駛人遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法