佳節送暖！北榮桃分院長陪同北市榮服處長 關懷住院榮民

［記者陳恩惠／桃園報導］台北市榮民服務處長池玉蘭特地在秋節前夕，帶著志工、替代役男到台北榮民總醫院桃園分院，慰問住院及寄醫榮民，院長盧星華陪同前往各病房、附設長青園及自費護理之家慰問，表達對榮民的關心，同時祝賀伯伯們佳節愉快，讓受訪榮民倍感溫馨。
盧星華表示，榮民在桃園分院不論住院或長期寄醫，都能得到最週到的照顧服務和最豐富的社會資源，所欠缺的不在物質層面，而是在精神面，尤其單身榮民每逢佳節，在舉目無親的情況下，能有各榮服處及榮家、輔導員、堂長、榮欣志工等共同關懷，親至床邊探視慰問，是榮民眷們心靈重要的支持力量，
他說，期待這樣的主動關懷能持續不斷，也希望社會各界支持和投入，讓這些為國家半生戎馬犧牲奉獻的榮民和遺眷、遺孤們，能夠感受到人間充滿溫情滿，在人生旅途上得到繼續往前邁進的勇氣和能量。
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台北市榮民服務處處長池玉蘭（右）特地在秋節前夕，帶著志工、替代役男到台北榮民總醫院桃園分院，慰問住院及寄醫榮民，探訪前先行拜會院長盧星華。（記者陳恩惠翻攝）
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北市榮服處長池玉蘭在秋節前夕，帶著志工、替代役男到台北榮民總醫院桃園分院，慰問住院及寄醫榮民，遊院長盧星華（左）陪同。（記者陳恩惠翻攝）