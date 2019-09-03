黨內「換瑜」流傳已久？ 徐巧芯宣布：抓鬼大會正式開始！

2019-09-03 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體日前報導，國民黨主席吳敦義派人私下會見鴻海集團董事長郭台銘，盼郭董能當國民黨的「備胎人選」；先前更派「密使」赴中國國台辦告會談相關訊息。對此，國民黨今天表示報導不實將提告。不過，台北市議員徐巧芯指出，該報導的撰文記者非常專業，而且真的可以相信他「有消息來源」；徐巧芯也宣布，「第一屆國民黨抓鬼大會」正式開始！

「上報」記者楊毅報導，吳敦義指派前陸委會副主委張顯耀拜會鴻海創辦人郭台銘，盼郭能當國民黨的「備胎人選」，並由張顯耀擔任「密使」，向中國國台辦主任劉結一表達國民黨總統參選人韓國瑜選不下去的訊息。國民黨今天嚴正駁斥該報導，並表示將提起加重誹謗告訴。

不過，徐巧芯昨（2）日在政論節目中說，雖然黨內沒人相信這種事情是真的，但此事確實這件事情已經流傳，她二、三天前就有聽到一些相關訊息。因此徐巧芯也說，「在此宣布，第一屆的國民黨抓鬼大會開始了。到底誰是那個鬼？我覺得這個必須要抓出來」。

徐巧芯接著說，她認識該篇報導的撰文記者楊毅，稱楊毅負責的，「就是跑國民黨的主線」。徐巧芯更稱，報導中「消息人士」，看起來就是他比較主要的工作部門，「似乎是黨中央」。徐巧芯接著說，所以韓國瑜說「如果是真的，黨中央腦部進水」，似乎也意有所指，表示如果有人去講這件事，「那這個鬼可能在黨中央」。

徐巧芯說，對於上報該篇報導撰文記者，「我必須說他非常專業，我跟他每一次在新聞上的交往，他是有查證的」。徐巧芯認為，以這個記者的人格，可以相信他有消息來源，「不能確定這個消息來源是不是真的，但至少一定有這個人」。

徐巧芯也爆料，有個消息大概一個多月前就聽到，叫做「國民黨現在目前的民調」。她指出，除了這個民調是說輸10％之外，還有另外一個，「年輕人的民調，韓只有9％」。徐巧芯也說，這是一個「非常核心國民黨的權威人士」講的。

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