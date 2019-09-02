外觀像又深又圓大鍋 「鑊篤陂塘生態公園」綠美化完工啟用

2019-09-02 23:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮鑊篤陂塘生態公園原為南勢釣魚池，過去廣闊的陂塘水岸及自然景色受茂密的竹林及圍籬阻隔，由石門農田水利會開放民眾租借釣魚使用。平鎮區公所協調水利會、北區水資源局及國有財產署取得工程用地，經過多次用地協調，以開放的水岸綠地結合當地的客家聚落文化，打造「鑊篤陂塘生態公園」2日辦理綠美化工程啟用典禮。

市長鄭文燦出席啟用典禮表示，平鎮客家先民所建造的陂塘、水圳是很珍貴的水文化，市府推動「一區一陂塘生態公園」計畫，陸續在平鎮興建社子陂塘生態公園、社子光電陂塘公園，新啟用的鑊篤陂塘生態公園是座兼具生態、文化的環湖休憩生態公園。

由於南勢釣魚池的陂塘外觀像又深又圓的大鍋，客語「WO dǔ」即有鍋底之意，「鑊篤陂塘生態公園」以此命名，總面積約0.7公頃，周邊設置環湖步道，規劃紅磚、陶磚面板、卵石砌牆與地坪美化，具有客家建築的味道，步道栽植桐花、落羽松等，增添四季生態變化；同時運用高低差設置大型地景溜滑梯及複合式攀爬網，創造樹林間有趣的遊戲區，也和水利會合作建置管理中心，提供生態教育等多元用途，總工程經費2000萬元。

此外，市府結合老街溪上游整治推動「平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，跨越中豐路的自行車跨橋等工程結合石門大圳步道及鐵馬自行車道系統已完工，成為很棒的休閒步道和自行車道，沿途陂塘地景將成為生態亮點。

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