警大83週年慶 6人獲頒傑出校友獎

2019-09-01 23:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天是中央警察大學83週年校慶暨新生開學典禮，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇與副市長游建華等人出席，與師生約1700人一起為警大慶生，並由蘇貞昌頒發傑出校友獎。蘇貞昌致詞期許，警大要好好教育訓練新生們，讓學生們能在警大得到知識面的長進、制度面的了解，讓警察這兩個字在國人心目中持續增高好感度、增加敬意。

蘇貞昌表示，警大一天24小時風裡來、水裡去，最危險的時候，大家往安全的地方躲，警察卻要撐著鋼、盾牌，往前走，也因為有警察、消防、海巡等治安機關持續不斷地努力，也能讓警察在民眾心目中的好感不斷地提升。

蘇貞昌認為，因為這樣的好感，今年警大新生入學考試共吸引3000多人報考，最後只擇優錄266位，他也特別向錄取新生恭喜，並肯定他們的志氣及願意為國為民、繼續努力的決心。

蘇貞昌提及，前天警察緝獲持有強大火力的通緝犯，昨天也有警察遠赴伊拉克將一名小孩迢迢萬里抱回來，他強調，警察之所以有力量，是因為國家運用制度、政策、資源支撐，是全國國人的支持，也是整個警察從部、到署、到警大、到每一個警察機構、每一個同仁盡心盡力，才能得到的成果。

另，今天有內政部警政署副署長蔡蒼柏、保安警察第一總隊總隊長陳福榮、法務部矯正署台南監獄典獄長郭鴻文、內政部人事處處長謝松熏、內政部消防署副署長蕭煥章及海洋委員會海巡署偵防分署分署長張忠龍等6人，獲頒傑出校友獎。

蘇貞昌除恭喜並肯定傑出校友在工作上的優秀表現，也特別肯定全國警察長期以來對國家社會所貢獻的心力，並勉勵在校同學要以傑出校友的成就為榜樣，承先啟後，發揚光大。

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