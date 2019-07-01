熱爆！桃園市這些公園戲水區放水了 小朋友玩水樂翻

2019-07-01 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕夏日高溫難耐，想免費清涼一夏？桃園市桃園區永康、陽明、民族、建國等公園，以及中壢區六和兒童公園，7月1日起開放戲水設施持續至8月底，整點時段並安排噴水秀，此時玩水正是時候！每當戲水區一開噴，小朋友興奮玩水，個個玩的不亦樂乎；同是7、8月開放的中壢區萬坪、莒光、光明等公園因清洗作業尚未完成，龍潭運動公園戲水區7月放水首日遇到週一清潔日，小朋友撲空、頓時失望不已。

這幾天熱到爆，玩水重頭「戲」非桃園區民族公園最熱鬧，桃園區公所去年斥資1909萬元進行翻新改造，以日式風格在公園內新建櫻花步道、野餐區與富士山造型滑梯，富士山造型滑梯分攀岩、攀繩區，重新整理的戲水區，噴水設施變大，戲水區空間更寬闊，可容納戲水人數變多，今日首次噴水，吸引小朋友「泳」進戲水區，互相潑水、大打水仗，公園戲水的嬉笑聲此起彼落。

市府養工處表示，桃園區永康、民族、建國、陽明公園的戲水設施都是每日上午10點到晚間6點開放，於整點每次噴水15分鐘；中壢區4處公園也是整點開放戲水設施，每次10到15分鐘不等，其中，六和兒童公園於上午9點、11點及下午1點、3點、5點，整點噴水10分鐘；莒光公園下午2點至晚間7點，整點噴水10分鐘；光明公園上午10點、11點、下午3點至6點，整點噴水15分鐘，晚間7點30分、8點30分另有水舞音樂燈光秀；萬坪森林公園下午2點至7點整點噴水15分鐘。

對於中壢區4座公園未能同日放水，中壢區公所解釋因前陣子連日下大雨，除了六和兒童公園1日放水，萬坪、莒光、光明等公園正趕工清洗作業中，預計6日左右放水；至於有家長反映六和兒童公園噴水水柱太強、小朋友不敢靠近，公園路燈管理課將派員進行調整。

另外，龍潭運動公園戲水區的開放時間，週二、三、四是上午9點至下午5點，週六、日是上午9點至下午6點，週一、五為清潔日全天不開放。

由於公園戲水區的地面濕滑，養工處提醒家長陪同避免孩童跌傷，戲水時請勿奔跑或進行危險舉動，另部分噴水設施使用地下井水，雖定期進行水質檢測，仍請民眾勿飲用。

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