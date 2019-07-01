長榮越踩越硬？王浩宇：錯過最好和解時機恐難再妥協

2019-07-01 21:10

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園市議員王浩宇今天在臉書評論長榮航空罷工事件，認為資方在成本考量等因素下「越踩越硬，恐怕很難再妥協了」。他提到，工會成員到臉書洗版，說他幫長榮說話，但他根本不認識長榮，只是在談最現實的問題，為什麼這次的罷工會陷入困境？

王浩宇指出，航空業是高資本、低利潤的產業，這幾年油料費用高、客運競爭壓力大，是利潤最低的營業項目。也因此，大多數的航空公司，都是用貨運的收入來彌補客運虧損，例如2017年長榮航空的單位載貨收益（FTK）為6.73元、單位旅客收益（RPK）僅剩2.02元，在收益上就有很大的差異。

王浩宇說，最近因為中美貿易大戰的關係，國際航空貨運的狀況其實不是很好，載貨率下降的非常明顯。在客運不賺錢、貨運又生意不好的狀況下，航空公司其實是少飛就能虧越少，卻又礙於民航法規不能不飛。也因此，這次罷工長榮帳面上看來是營收減少，但同時也可以趁機減少不賺錢的航線班機、節省人事、燃油等成本，「看似傷害公司利益，或許反而幫長榮省錢」。這也難怪長榮越踩越硬，恐怕很難再妥協了。

王浩宇認為，罷工這方現在很焦慮，錯過了最好的和解時機，但是運動策略要更清楚，長榮不是華航，長榮是真正的資方，難度完全不一樣。客運的航權通常是都是賺錢、不賺錢的搭配，如果大家仔細觀察這幾天停飛的航線，就會發現這些都是平常就不賺錢或是沒有貨運價值的航線，停飛根本是公司賺到。畢竟賺錢的航線先飛，不賺錢的航線不飛，營收減少成本也減少，甚至可能比以前更賺錢，大家覺得公司會放軟還是更硬？

對此，網友留言褒貶不一，有的認同他的論述，也有人質疑王浩宇談的長榮營收數字比率是否真實。

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