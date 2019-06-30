反制長榮「回家吧！」綠氣球 工會發「要協商」粉氣球

2019-06-30 20:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了反制長榮航空在公司放出印著「回家吧！」的大型綠色空飄氣球，桃園市空服員職業工會今天晚間也發給罷工空服員一人一顆上面印著「要協商」的粉紅色小氣球，並要罷工空服員手寫下「要保障」，及各自的心願，希望長榮航空公司看見會員的決心。

工會會員蔡依依表示，長榮航空日前在公司大門口掛上「回家吧」的綠色氣球，也不停地對著罷工現場播放登機音樂，想以此打動參與罷工的空服員回頭工作，而今日桃園市空服員職業工會準備了粉紅色的氣球，再次向公司喊話「不是我們不回家，而是我們回不了家」。

蔡依依說，全體會員在6月29日以民主的方式同意與長榮航空開啟團體協商，協商會議中，長榮航空卻派出不具授權的協商代表，導致協商破裂，將會員拒於家門外，是長榮航空逼工會退讓，卻又罔顧法律不顧旅客權益，只為打壓罷工。

對此，工會也將周杰倫《告白氣球》歌詞的副歌歌詞改編為，「林寶水，私下說，開個會議，承諾的很輕易；空服員別任性，你要清醒，再說我願意」現場罷工空服員在幹部帶領下，高舉上頭有著「要協商、要保障」的粉色氣球，隨著音樂，高唱長榮版《告白氣球》，接著由幹部將氣球集結貼在舞台上。

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