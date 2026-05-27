陳瑩提出長照共生之家 卓揆：讓台東成示範區

立委陳瑩在立院提「公共托育家園」及長照「共生之家」的建議。（陳瑩競選團隊提供）

立委陳瑩昨在立院總質詢向行政院提出「公共托育家園」及長照「共生之家」兩項具體建議，主張精緻化公共服務。行政院長卓榮泰針對「公共托育家園」議題備詢時表示，以強化托育針對偏鄉提出細部規劃，而合作讓台東作為「共生之家」的示範區。

精緻化公共托育及長照

台東目前公私立托嬰中心共有十家，其中九家集中在台東市，僅南迴地區金峰鄉設有一間「洛馨托嬰中心」，其餘鄉鎮則尚無托嬰服務據點。其它縣市已有推行「公共托育家園」小型托嬰模式，四位托育人員照顧十二名嬰幼兒。

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陳瑩表示，台東可善用目前有三十七所國小附設幼兒園閒置空間，設置「公共托育家園」小型托嬰據點，也能減輕家長育兒負擔，讓年輕家庭在地方安心生活。

卓榮泰表示，在「台灣人口對策新戰略」政策項下，除安心生養（〇到十八歲成長津貼）外，還有「強化托育」的項目，希望廣設托育機構，會針對偏鄉再有一個細部規劃，解決地理環境及分配不均的問題。以國小、幼兒園、托嬰結合，增加師資設備，讓每個地區基本量能建構起來，此為「公共托育家園」概念。

在長照方面，陳瑩提出在日本的「共生之家」模式，由政府租用住宅、公辦民營方式，在社區住宅內照顧五至六位長者，長者不需收住到他處而「在地老化、在地照顧」。卓榮泰答詢時表示，台東若有適當地點，共同合作讓台東成為示範區。

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