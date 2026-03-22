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    首頁 > 臺東縣

    南橫利稻山莊列歷史建築 將整修活化

    2026/03/22 05:30 記者黃明堂／台東報導
    南橫利稻山莊是許多中壯世代的青春回憶所在，台東縣政府公告為縣級「歷史建築」。（記者黃明堂攝）

    南橫利稻山莊是許多中壯世代的青春回憶所在，台東縣政府公告為縣級「歷史建築」。（記者黃明堂攝）

    承載著無數四、五、六年級生青春回憶的南橫「利稻山莊」，在熄燈荒廢超過二十年後，迎來轉型契機。為了活化這處地標，台東縣政府於本月十八日正式公告為縣級「歷史建築」。未來海端鄉公所將編列預算修復再利用，轉型為具備課輔、部落產業及文創功能的空間。

    荒廢逾20年 擬轉型課輔、產業空間

    這座曾是救國團南橫健行隊最熱門的休息站，全盛時期每年吸引約五千名學子造訪，見證了台灣八十年代的戶外活動巔峰；自民二〇〇四年結束營業並撥交給海端鄉公所後，因涉及產權糾紛與法規限制，導致這棟具有特殊歷史意義的建築長期閒置。

    縣府指出，該建築展現了六十年代救國團活動中心的代表性樣式，其獨特的陡斜屋坡與雙折設計，不僅具有建築地域特色，更反映了當時體制下的特殊營建背景。做為南橫路段的重要節點，利稻山莊不僅記錄了國家政策與救國團的發展史，更是布農族部落與外界文化互動的重要場域。

    鄉長胡金至表示，部落族人多數希望能保留這座見證幾十年變遷的房舍。由於要在山區取得合法使用執照困難重重，透過申請「歷史建築」身分，不僅能以更具彈性的方式突破建築法規限制，也為後續修繕與合法化開啟一扇窗。

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