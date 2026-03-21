《花東鐵路通車百年》賴清德︰盼軟體創新產業 進駐台東

賴清德（中）原要掏錢購買「草仔粿」，農會、鎮代堅不收錢，最後全發給隨扈。（記者劉人瑋攝）

花東鐵路通車百週年紀念活動昨天在台東關山火車站舉行。總統賴清德細數台鐵對花東地區的歷史貢獻，更當場開出多項建設支票。他表示，自己是首位蒞臨關山車站的總統，代表「花東一直都在我們心中」。

百年來首位蒞臨關山車站總統

賴清德在致詞中提到，花東鐵路的興建史是一段令人欽佩的故事。百年前在技術與資源極度匱乏的年代，工程分段艱辛挺進，歷經十七年才於一九二六年全線通車。其中，跨越新武呂溪、長達七百廿公尺的工程最為艱鉅。他強調，台鐵人代代守護這條全長一百七十一．八公里的鐵路，不僅串聯了花東縱谷，更讓後山的農產與產業得以順利外銷，對區域連結貢獻卓越。

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中央以區域均衡發展為核心考量

針對未來願景，賴清德重申中央以「區域均衡發展」為核心考量，並特別點名立委陳瑩對地方交通的貢獻。他指出，花東鐵路整體的服務效能提升計畫，包含七個車站的軟硬體優化，已於二〇一九年完工。

全線雙軌電氣化 期許任內完工

至於關鍵的「花東鐵路全線雙軌電氣化」，賴清德表示這是在前總統蔡英文任內核定，他許願能在自己任內見到這項工程完工，但語帶幽默地補充：「這項工程可能需要超過四年，所以大家需要再支持我」，此話一出引發全場會心一笑。此外，他也描繪了產業新藍圖，認為花東擁有優質環境，「硬體不必來，但軟體創新產業一定要來」，希望藉此帶動地方轉型。

此行拉抬聲勢意味濃厚，賴清德致詞時特別介紹與會的地方議員，會後更展現親民作風。原已準備乘車離去，卻因鎮代表一聲「喊住」而隨即下車，走進市集攤位與鄉親互動，現場近百位民眾見總統轉身走向自己，爆發出熱烈歡呼與掌聲。

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