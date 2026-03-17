台東夜探三仙台、小野柳 4月登場

夜晚的三仙台礫石灘與拱橋旁，是大自然最純粹的音響舞台，夜間生態魅力等待民眾探索。（記者黃明堂攝）

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理年度生態盛事「夜探三仙台」與「夜訪小野柳」將於四月一日至十月卅一日同步展開，帶領遊客在月光、星辰下，走入自然界的深夜教室，深度體驗台東海岸線截然不同的生命律動。

在三仙台的礫石灘與拱橋旁，夜晚是大自然最純粹的音響舞台。參與民眾在專業解說員帶領下，能近距離觀察寄居蟹、蛙類等夜行性生物的活動軌跡，學習與自然和諧共存的智慧。富岡地質公園（小野柳）奇岩異石在微光中勾勒出神祕輪廓，也將讓參與者探索潮間帶生物的夜間脈動。

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活動採預約制 早鳥享優惠

為了鼓勵大眾親近自然並推廣永續旅遊，東管處特別規劃了配套措施。以小野柳活動為例，原價兩百元的活動費，凡於三天前預約即可享有一百五十元的早鳥優惠；此外更擴大「花東專屬優惠」範圍，涵蓋在地居民、學生、工作者，甚至連活動前一日入住花東合法旅宿的遊客也能同享福利。

在交通方面，小野柳園區除提供車位外，更推薦結合台灣好行公車或共享單車，以低碳慢行的節奏呼吸台東最純淨的空氣。

這兩場深度體驗活動均採預約制，並嚴守「尊重生物、不干擾生態」的友善原則，已開放網路報名，東管處邀請民眾與自然並肩同行，見證黑夜中最真誠的生命模樣。

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