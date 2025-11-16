卑南溪「水覆蓋」受損 台東縣府搶修

台東卑南溪下游採水覆蓋抑制風飛沙，但易受大水破壞。（記者黃明堂攝）

目前正值東北季風時節，卑南溪河道抑制揚塵的「水覆蓋」工區受豪雨破壞，未全面完成，市區飽受風飛沙之苦，縣府正加緊修復工作，縣議員吳景槐則認為水覆蓋易被大水沖刷破壞，也有防治盲點，縣府應再找更有利工法。

議員籲另找工法 抑制揚塵

環保局指出，根據近年觀測資料，風速每秒超過四．六公尺時，PM10揚塵濃度也易達對敏感族群不健康等級。實證顯示，當水覆蓋修復率達七成時，可有效將揚塵機率從五成降至約二成，顯示水覆蓋修復對抑制揚塵發揮相當成效。

不過，當卑南溪沿岸氣象測站日累積雨量超過九百毫米或總累積雨量達一千毫米以上時，水覆蓋幾乎都會遭受全毀。在極端氣候影響下，短時強降雨常造成覆蓋層遭沖毀，原本修復進度已達七成，但此次鳳凰颱風帶來豪雨，再度沖毀約三成修復面積，環保局已出動機具進行搶修，以降低揚塵對民眾生活的影響。

縣議員吳景槐指出，縣府曾在卑南溪河床鋪蓋稻草，及現在的水覆蓋，都只能治標，且易被破壞，應再思考新的方法，在中華大橋以下河段可維持水覆蓋，但以上河段將土石往兩側堆積固定，達到加深及固定河道，才不會常受破壞。

副縣長王志輝說，其實台東以水覆蓋防治風飛沙，在全國來說是相當成功的案例，並且有西部縣市前來觀摩學習，對於議員的建議，縣府會評估看是否可行。

