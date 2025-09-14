台東客家文化生活節 親子傳承美食

2025/09/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市公所與縣政府共同主辦客家文化生活節「食藝傳承客家親子創意料理競賽」昨天在客家學堂及北町建築群登場，結合料理比賽、文化表演與美食市集，吸引親子家庭與社區團體踴躍參與，雖然天氣炎熱，但客家味飄香，吸引人潮排隊品嚐。

這項活動以「親子傳承、創意料理」為主軸，邀請大原靓妹、神仙家族、老時味、新客巧膳隊、六堆團隊、宏昌家族等六支來自客語家庭及團體參賽，現場烹調道道充滿創意與風味的客家料理，經典的梅干扣肉讓人一聞就是濃濃的客家經典美味，也有融合創意的新式料理，每一道菜都展現獨特的客家魅力，現場採取專業評審加上民眾投票雙重評分機制，由市長陳銘風與三位美食評審進行專業評比，並邀請九十位現場民眾試吃投票，最後由六堆團隊獲得冠軍。

請繼續往下閱讀...

縣長饒慶鈴與市長陳銘風共同下廚，陳銘風邊學習客家料理邊以客語與民眾互動，炒出滿場香氣與笑聲，饒慶鈴說，在現場她吃到了加入紅龍果、金沙苦瓜的創意飯糰，以及融入國際色彩的印尼七味燉肉，在傳統中添加養生及新意的地瓜艾草的鹹湯圓、仙草雞湯、樹豆豬腳湯、五色牛汶水與滷味粢粑，讓傳統的梅干扣肉、客家米食變得更有滋味。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法