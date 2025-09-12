東河氣象站數據偏差 台東釋迦理賠卡關

農民推測應是東河氣象站儀器設於密林內，導致風速數據出現偏差。（莊瑞雄服務團隊提供）

2025/09/12 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕八月楊柳颱風重創台東釋迦產地，因需風速觀測儀測出十級以上風速保險方能理賠，但東河氣象站儀器被地形屏蔽，導致數據出現偏差，影響全鄉九十五處被颱風摧毀的農田及果園理賠權益，立委陳瑩、莊瑞雄昨天會同氣象專家、農政與金管會官員現勘，協調相關單位提供資料，協助農民向評議中心提出申訴，以完成理賠程序。

儀器設密林內被屏蔽 僅測得8級風

釋迦風速參數保險為今年五月首次推出的保單類型，強調「以氣象數據啟動理賠、免現場勘損」，剛推出就遇颱風，保戶以農地所在行政區域內的氣象站數據為依歸，十級以上風速達理賠標準。

民代建議 以七塊厝測站14級風為準

農民表示，楊柳颱風侵襲期間，東河氣象站測得八級風，但當地果園卻整片倒伏，七塊厝測站為十四級風，推測應是東河站儀器設於密林內（見圖，莊瑞雄服務團隊提供），導致數據出現偏差。

陳瑩強調，氣象數據受地形環境影響存在誤差，理賠卻選用非設於農業區的測站數據做為依據，這是保單設計漏洞，保險公司不能僅憑「單一數據」做為理賠唯一依據，應更全面客觀合理的判斷。

莊瑞雄說，依保險契約規定，若觀測站數據「顯不合理」，得以其他氣象站數據替代，二站數值相差過大顯有「顯不合理」之處，要求保險公司採用七塊厝氣象站十四級風速數據做為理賠依據。

鳳梨釋迦自救會會長吳村田表示，採用受地形影響測得的風速數據，明顯不合理。

