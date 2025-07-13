李明哲：罷免黃建賓 就是罷掉親中立委

李明哲以自身經驗，分析中共與藍營作為及手段。（記者劉人瑋攝）

2025/07/13 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕人權鬥士李明哲十二日受台東罷團邀請，主講在中國遭關押的五年過程，他說，國民黨威權統治留下「服從者」思想餘毒，受影響者不分藍綠，大罷免後就算再選出藍營立委，至少接續者會深知「不該再通過親中法案，這不是政黨競爭，是讓台灣政界更乾淨」。

台東開講 強調可讓台灣政界更乾淨

李明哲表示，無論是中國或台灣迄今思想仍保有順從威權，批評挑戰者，在他自己被關時，甚至有白色恐怖受害者家屬稱「這樣算不錯了，才關五年」，或有人稱妻子故做可憐以搏同情。

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自己始終認為自己是民權鬥士而非「受難者」，以往國民黨為維持政權教導的順從思想如今仍在，而罷免也是對現有立委的挑戰，卻是讓立院更不偏向中國的方法，「而這一切不過是台灣人自己行使公民權的正常途徑，不僅與中共無關，也是應有權利」。

李明哲舉例，藍委將兩岸關係條例弱化，從國防部改為海委會「這是承認兩岸關係為內政，國外無權干涉或協助」，離島建設條例改成為縣市主導「那陳玉珍就能蓋起大橋直通廈門與金門」，中共就想讓金馬成「示範區」，藍營也不斷附合，這種主張是會被台灣人唾棄。

就台東來說，李明哲分析，長期藍色板塊或許會再選出一位藍營立委，主要目的不在於「扳倒藍營」或黨爭，而是「不再親中」，罷免掉黃建賓就只是罷免掉不適任、親中立委，若再選出藍營立委至少會考量到不再親中、政黨政治會更健康。

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