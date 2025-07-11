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    太麻里光雕音樂會 熱氣球照常升空

    台東縣光雕音樂會5顆熱氣球，在昨天清晨大雨中緩緩升空。（台東縣府提供）

    台東縣光雕音樂會5顆熱氣球，在昨天清晨大雨中緩緩升空。（台東縣府提供）

    2025/07/11 05:30

    〔記者陳彥廷、劉人瑋／綜合報導〕台東縣光雕音樂會昨天清晨在太麻里曙光園區浪漫登場，現場由黑松FIN水寶、臺北熊讚球、曙光球等五顆熱氣球結合演出，伴隨天光漸亮，在沙灘上緩緩立起，熱氣球、音樂與現場民眾一同迎接太平洋第一道曙光，氣氛熱鬧。

    屏東海口祭 週末登場

    屏東縣車城鄉海口祭原訂上週末舉辦，因受丹娜絲颱風影響，於本週末強勢回歸，兩天濃縮兩週活動，內容豐富，屏東縣政府邀請民眾千萬不要錯過。

    屏東縣政府交通旅遊處表示，海口祭不僅推廣海洋永續，串聯屏東在地特色與國際IP文化創意，今年以「怪獸之王哥吉拉」鎮守海口沙灘為發想主題，高達六公尺的竹編裝置藝術，將於週六正式「開眼登場」。

    屏縣府指出，現場還有「集結小怪獸」活動，只要Cosplay打扮成小怪獸，並在指定時間完成召集儀式，即可獲得限量怪獸勳章，歡迎大小粉絲一起響應怪獸應援行動。

    屏縣府表示，海口祭週六由本屆金曲獎「最佳華語男歌手」呂士軒重磅登台，並搭配長達二四○秒高空海上煙火秀，週日則由戴曉君壓軸開唱，歡迎民眾在音樂與煙火中，感受海口港專屬的夏夜浪漫。

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