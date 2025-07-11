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    首頁　>　臺東縣

    「縣政說明會」變反罷宣講 饒慶玲挨批行政不中立

    台東「縣政說明會」活動，縣府稱與縣政無關，造成社會誤解將研議懲處。（挫賓行動團隊提供）

    台東「縣政說明會」活動，縣府稱與縣政無關，造成社會誤解將研議懲處。（挫賓行動團隊提供）

    2025/07/11 05:30

    台東縣府稱是黃建賓活動與縣政無關 是職員誤植 研議懲處 挫賓團隊：理由荒唐

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府人員日前以「縣政說明會」名義舉辦宣傳活動，但九日出席對象卻是國民黨立委黃建賓、縣長饒慶鈴及議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華等人；「挫賓行動團隊」痛批縣長饒慶鈴黨政不分，縣府則表示，活動為黃建賓立委服務處所辦，先前宣傳為縣府人員錯誤造成，將研議懲處。

    罷團指7、9日都發生 批假公濟私

    「挫賓行動團隊」表示，九日的縣政說明會於南榮里文健站與卑南里活動中心登場，出席人員有議長吳秀華、縣長饒慶鈴、立委黃建賓及擔任本場宣講主持人的縣長秘書馬捷，整場縣政說明會與縣政無關，依舊是一場反罷免講座，類似狀況在七日就曾發生，根本是假公濟私。

    台東縣府表示，七日在關山鎮的宣講活動是縣府職員在下班時自發製作海報，除誤將座談會寫成「縣政說明會」，並使用縣長肖像、縣府標誌等官方圖像，對外邀集民眾參與，造成社會誤解與行政中立之混淆，縣府對此表達遺憾，將研議懲處。

    罷團籲投同意票 罷免特權立委

    對於九日備受爭議的宣講活動，縣府昨天重申，日前已對縣府人員誤植縣長行程為「縣政說明會」一事做過澄清，事實上，無論是七日或九日的說明會，全都是黃建賓立委服務處所籌畫，縣長饒慶鈴只是被動受邀，完全沒有「縣政說明會」一事。

    挫賓行動團隊認為，縣府解釋的理由荒唐，選舉罷免法與公務人員行政中立法在台東縣就是一場笑話，國民黨立法委員黃建賓知法玩法，台東人不需要這樣鑽漏洞、搞特權的立委，呼籲縣民二十六日投同意票，罷免黃建賓。

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