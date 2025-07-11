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    台東地院警備車陷泥淖 堆土機助脫困

    台東地方法院警備車執行押送人犯路程中，一度受困泥流。（民眾提供）

    台東地方法院警備車執行押送人犯路程中，一度受困泥流。（民眾提供）

    2025/07/11 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕大雨滂沱，台東縣達仁、大武二鄉及離島蘭嶼，昨早九時突然宣佈停止上班課，許多民眾趕緊回家或接送孩子，路上卻處處積水，行車險象環生，大武鄉朝庸橋因溪水暴漲，泥石遍佈，台東地方法院警備車押送人犯硬闖卡關動彈不得，靠堆土機協助才脫困。

    台東地區局部山區達「超大豪雨」等級，昨早七時許，大武鄉南興路段泥流阻路，台九線因此受阻，中午塞車超過一小時，車陣大排長龍逾二公里，警消並在尚武村太湖路撤離六戶共九人至活動中心，防止泥流危及民房。

    南迴公路大武到尚武路段大塞車，高雄來的李先生一行人騎乘重機本要參加環台極限賽，卻因大雨取消，只好打道回府，未料回程卻卡在路上超過一小時，只能繼續淋雨等路通；從南橫載滿整車高山高麗菜的貨車也在雨中等待，業者擔心高麗菜受到雨傷而腐壞。

    大武鄉朝庸橋溪水暴漲，泥流遍佈，難以通行，有自行車騎士受不了乾等，扛車徒步渡過，趕著將人犯送往高雄的台東地方法院警備車也跟著衝過泥流，卻陷入泥淖動彈不得，靠堆土機協助才脫困，直到下午三時三十分左右橋面搶通。

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