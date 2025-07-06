台東熱氣球嘉年華登場 哆啦A夢吸睛

台東熱氣球嘉年華開幕，主題球「哆啦A夢」十分吸引眾人目光。（記者劉人瑋攝）

2025/07/06 05:30

颱風影響 昨下午及今天全天活動取消

〔記者劉人瑋／台東報導〕二○二五台灣國際熱氣球嘉年華昨開幕，十八顆球五彩繽紛點綴綠色大草坪，今年焦點是首次亮相的「哆啦Ａ夢」球，吸引逾萬人等待，從貼地球皮逐漸膨脹到完成立球，背對著觀眾，伴隨朝陽升起，緩緩華麗轉身面對大家，笑得十分燦爛。不過，受颱風影響，昨天下午及今天全天活動取消。

昨天清晨五點半開幕，在一片漆黑中，十八顆球皮逐一貼在大草坪上，確定風勢許可後，逐一先吹大型風扇進行冷膨脹，接著起火熱膨脹，正式立球。綠色草地的前排角落隨即出現一大塊藍皮，大家馬上發現就是哆啦Ａ夢的背後，焦點都集中在他身上，看著他緩緩立起，背對著大家，慢慢轉過身，剛升起的朝陽巧妙地照耀在他開懷大笑的大嘴上，大家也跟著會心微笑，紛紛拍照、合影、打卡。

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8/21前 每天有展球、繫留體驗

來自新北鶯歌的廖先生，清晨三時就到達會場，這也是他帶著一群狗兒第十五次參加活動，他說，自己曾和「毛小孩」說過，會帶牠們參加，如此才信守承諾、從第一屆迄今年年不錯過。

「愛心菜販」陳樹菊也是連續十五屆參加，由於「哆啦Ａ夢」沒有指頭、雙手舉高如握拳狀，陳樹菊也擺出舉拳模樣合照十分逗趣。

8場光雕音樂會 搭配無人機展演

縣府表示，今年熱氣球從昨日起到八月廿一日，除了每天清晨及傍晚有展球、繫留體驗，並辦理八場熱氣球光雕音樂會，其中鹿野高台五場主場次，將搭配無人機進行聯合展演，「哆啦Ａ夢」內重要角色如大雄、靜香、胖虎與小夫也將透過無人機展演中現身，現場也有這群卡通人物的背板可供合照。

熱氣球升空後，吸引遊客仰頭注目。（記者劉人瑋攝）

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