《台東》台東8在地業者 前進東京食品展

台東八家業者的產品昨天亮相，將參加東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

2025/03/04 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今年攜手八家在地業者將於十一至十四日參加東京國際食品展，昨天產品亮相。縣長饒慶鈴表示，持續推動台東特色食材進軍日本市場，立委陳瑩也允諾會請日本國會議員朋友協助推廣。

今年台東參展東京食品展的地方業者物產涵蓋紅烏龍茶葉、地酒、小農辣醬、酵酢等物產，包括秋釀慢慢、東太陽製酒、薑黃伯樂山野菜香草園、博雅齋自然茶園、允芳茶園、出力釀Truly Wine、Anita’s 辣醬、女兒不懂茶等。

請繼續往下閱讀...

饒慶鈴表示，今年是第三年帶領台東業者參加東京食品展，參展至今已成功促成台東產品進入日本市場，上架日本實體及線上通路銷售。

縣府財政及經濟發展處指出，縣府除了將推廣台東紅藜、小米、洛神及紅烏龍等在地特色食材，也與日本餐飲市場合作「台東祭」活動，推出限定一個月的台東獨特風味料理；另邀請日本在地通路、餐廳、超市、量販店及批發等買家進行一對一媒合商談會。

陳瑩說，產品不只要好吃好喝，也要好看，因此包裝要創新，也因研究開發多元用途，這樣就不怕賣不出去，希望未來能有機會帶領台東推廣。當前她在日本有很多如國會議員、食品業者的友人，也會請他們協助推廣台東產品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法