《台東》台東科技執法 元旦起增7路口

台東縣從元旦起新增7處科技執法地點。圖為台東市中華路與漢陽北路口。（記者黃明堂攝）

2024/12/31 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕即將進入新的一年，台東縣警察局針對「未停讓行人」、「闖紅燈」違規行為加強執法，並擇定七處易肇事違規路口，設置科技執法設備進行取締，預計元旦起正式啓用。

縣警局交通隊表示，近年來積極運用科技設備取締交通違規，設置目的是希望避免車輛違規，提升行車秩序，促進用路安全與順暢，目前已建置十四處科技執法設備，屆時全縣科技執法地點將達廿一處。

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偵測不停讓行人、闖紅燈等違規

明年元旦起，增設科技執法路段，分別為台東市臨海路與中華路四段六六○巷口、六一一巷口（原中華路與臨海路南下車道）、新生路與中山路口、新生路與中華路口、中華路二段與漢陽路口、山西路一段與民航路口、興安路一段與文昌路口及台十一線東河四二○號（東河包子）前路口等處，針對「車輛不停讓行人」、「闖紅燈」等易肇事違規項目進行偵測，再由專責員警審查確認後舉發。

交通隊說明，經統計今年一到十一月止，透過路口科技執法設備取締車不讓人計一○一九件，較去年同期減少一三六件，闖紅燈六八八六件，與去年同期減少卅二件，違規率仍有下降。另行人事故受傷人數一○三人，減少卅五人，科技執法建置有效提升車不讓人執法強度，降低行人事故發生，進一步強化交通管理。

汽車駕駛未停讓行人 可處6千罰鍰

警方強調，依據「道路交通管理處罰條例」規定，汽車駕駛人未停讓行人優先通行，可處六千元罰鍰，機車處一千八百元；若駕駛人因未停讓行人導致交通事故，肇事責任將加重，可能面臨更高的罰緩與刑責。為期三個月的宣導期將屆，駕駛人行經路口時務必遵守交通規則，以確保自身與他人生命財產安全，同時避免因違規被罰款。

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