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    《台東》獼猴保育降級 台東查獲8飼養案

    台灣獼猴雖然保育等級調降，但仍屬不得飼養的野生動物。（記者黃明堂攝）

    台灣獼猴雖然保育等級調降，但仍屬不得飼養的野生動物。（記者黃明堂攝）

    2024/12/19 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕近來台東縣內發現多起民眾飼養台灣獼猴情事，縣府提醒民眾台灣獼猴雖從保育類野生動物調整為一般類野生動物，但只要是野生動物均不得侵擾、飼養及繁殖，違者將依動物保護法開罰五萬到廿五萬元。

    縣府表示，今年陸續發現、處理民眾飼養獼猴案件，共有八件。台灣獼猴為社會性動物、且與人類有很多共通傳染性疾病，為避免民眾飼養因而剝奪其社會性行為，並保障人猴衛生安全，農業部前年依動物保護法將其公告為「指定禁止飼養或輸入動物」，請民眾切勿飼養及繁殖，以免誤觸法規。

    縣府農業處強調，台灣獼猴是台灣特有種動物，也是唯一靈長野生動物，雖然調降為「一般類」動物，但仍受野生動物保育法及動物保育法的保護，很多民眾以為台灣獼猴不再是保育類野生動物，竟隨意飼養造成私養亂象，不僅造成人猴衝突頻傳、影響私養獼猴身心健康，更有人畜共通傳染病的風險。

    農業處進一步說明，民眾面對獼猴應遵守三不原則：「不餵食、不干擾、不接觸」，台灣獼猴不應被飼養，因剝奪其在大自然生存的權利，導致喪失生存及覓食能力，請民眾切勿飼養。

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