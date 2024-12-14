縣府直營 台東故事館重新開館

台東故事館昨天下午亮燈，重新開館。（記者黃明堂攝）

2024/12/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕前身為台東政事務所的台東故事館十多年前由縣府整建，成立台東故事館，曾招商由誠品等業者經營，均因營運狀況不佳收場。縣府文化處自行規劃修繕，昨重新開館，首展「慢熟台東」以大量看板及仿品呈現十六鄉鎮市物產。

轉型為多功能複合式藝文場域

台東故事館位於鐵花路與博愛路交叉口，在二○二○年之前的十二年間由誠品書店經營，雖然為鐵花商圈帶來人氣，但因實體書店營收不易而吹熄燈號。後來重新招標由另家業者接手，人氣下墜，也在今年三月結束。

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昨天重新亮燈開館，縣長饒慶鈴主持揭牌儀式時表示，台東故事館承襲日治時期建築風貌，是一座見證歷史變遷的重要文化空間。經過重新規劃與活化，故事館將轉型為多功能複合式藝文場域，未來將舉辦主題策展、藝文展演、工作坊與講座等多元活動，帶給居民與旅客豐富的藝術文化體驗，並作為後年台東博覽會的資訊中心。

首展「慢熟台東」 呈現16鄉鎮市物產

縣政府表示，故事館隆重推出首檔主題展覽「慢熟台東」，以特有的「慢」生活氣質為核心，從人物、物產與自然三大脈絡切入，展現台東緩慢熟成的動人之美。此次特別打造的物產空間，匯聚一市、二鎮、十三鄉的特色物產，並設置多個沉浸式互動展區。

故事館將從今天起推出一系列主題活動，包括林道咖啡烘豆工作室的「手沖咖啡講座」，深入了解咖啡的醇香與技藝；旅居台東的布畫藝術家聽聽的創作分享會，細訴藝術與自然交織的故事；以及角琉璃的「琉璃串珠DIY工作坊」，讓參與者動手創作屬於自己的獨特作品。

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