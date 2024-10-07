為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    土石流破壞 台東3千多戶斷水3天

    過水橋全淤塞，工程人員搶修。（記者劉人瑋攝）

    過水橋全淤塞，工程人員搶修。（記者劉人瑋攝）

    2024/10/07 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕山陀兒颱風上週連續多日滯留，外圍環流連日不斷，卑南鄉利嘉林道、泰安山區累積雨量更是當時全國前幾名，致多處爆發土石流並破壞給水設施，當地三千多戶停水三日，居民苦不堪言，自來水人員也疲於奔命搶修， 預計今天早上全面恢復供水。

    太平、泰安、嘉蘭部落 今將復水

    太平溪上游取水口被大量土石堵塞，溪床甚至還堆積砂石高達約一樓高，原有厚重的金屬水管被山洪連同擋土牆沖往下游超過一公里，致卑南鄉太平、泰安等部落三千三百四十七戶停水，至昨已缺水近三天，水公司於部落據點設水塔供民眾提桶裝水。

    太平溪上游 砂石堆積一樓高

    立委黃建賓秘書李俊賢說，風災時曾與工程人員巡視，即發現整個河道被水覆蓋、不見溪床，後來溪水稍退才見沙土堆積難以估計，風災威力實在可怕，也請水公司加速復水。

    水公司忙搶修 設水塔供水

    各村取水點可見民眾帶著家中各式容器盛水，機車載滿二、三桶，太平村取水處附近住戶、檳榔攤老闆也熱心幫忙，協助婦女扛水上機車。有人說自己連日只能擦澡，有人則是遠赴市區或附近部落尋友借浴室，洗衣交給鬧區未停水的自助洗衣店，泰安部落一位大姊廚房二日未洗碗、馬桶也滿，氣味滿屋只能多次取水清理。

    金峰鄉嘉蘭村一帶有七、八十戶停水，嘉蘭村本就差點成孤島，居民索性汲取山泉使用，更有優質溫泉水沐浴。水公司昨表示，同樣預計在晚間十時左右復水，復水之後零星漏水停水戶會再個別處理。

    台水公司第十區管理處長吳界明表示，為接臨時管從新竹、台南、屏東等處送特殊品項水管前來支援，五日同仁工作到晚上十一時引用山澗水，昨本打算直接由河川引水，但見實在湍急才改挖渠道引水進原水管，原預計六日晚間十時前復水，惟高地區需要水池高水位才能啟動馬達加壓，復水會晚幾小時。

    部落停水人人提桶裝水。（記者劉人瑋攝）

    部落停水人人提桶裝水。（記者劉人瑋攝）

    台東歷經颱風山洪帶來土石，在溪床堆了一樓高。（記者劉人瑋攝）

    台東歷經颱風山洪帶來土石，在溪床堆了一樓高。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播