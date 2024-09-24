為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    《台東》促活化帶動觀光 台東客家園區擬委外

    台東客家文化園區位於池上鄉，縣府決定釋出招商，即日起至10月7日止辦理公開標租。（記者黃明堂攝）

    台東客家文化園區位於池上鄉，縣府決定釋出招商，即日起至10月7日止辦理公開標租。（記者黃明堂攝）

    2024/09/24 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉近年來觀光業發達，鄉內台東縣客家文化園區佔地廣闊，遊客卻稀少，縣府決定釋出招商，希冀由委託經營管理方式，結合客家文化特色、深度旅遊、特色露營及文創聚落體驗等，讓客家文化園區更具觀光魅力。

    縱谷地區熱門觀光景點

    縣府民政處表示，台東縣客家文化園區交通便利，風景優美，鄰近池上伯朗大道及日暉國際渡假村，除了作為縣內客家文化傳承重要據點外，也是縱谷地區熱門觀光景點，為活絡服務機能與創新客家文化觀光，縣府將委外經營管理，即日起至十月七日止辦理公開標租。

    民政處說，台東縣客家文化園區於二○○六年落成，佔地約六．五公頃，除了具有台東客家文化傳承重要功能外，也是花東縱谷熱門觀光景點之一，具客家文化、東部特色及生態環保等三大特色，結合園區周邊台糖池上牧野渡假村、池上觀光碾米廠、伯朗大道等景點，不但是縱谷地區一顆閃閃發亮的珍珠，也是傳承客家文化的重鎮。

    即起至10/7辦理公開標租

    民政處進一步說明，此次標租標的為池上鄉新興村新光路一號之建築物、停車空間及園區土地，面積約六．五七公頃。客家文化園區除可規劃為農特產品、冷熱飲、文創藝品、民生用品販售，也可供教學、展演、活動、旅遊服務、產業發展使用。同時鄰近池上伯朗大道等知名景點，區內亦設有停車場，極具發展潛力。

    縣府期望藉由引進民間專業經營團隊，活化台東縣客家文化園區既有設施，並容許新增設施，以提供完整的服務機能，增進縱谷整體觀光吸引力及客庄產業的豐富性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播