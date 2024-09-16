台東關山改造自行車道 先辦騎趣體驗

台東關山環鎮自行車道沿稻田及水圳而行，曾創造大量遊客。（記者黃明堂攝）

2024/09/16 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮環鎮自行車道在廿多年前是全國第一座環鎮自行車專用道，曾創造一年六百萬人次遊客，但近十多年來沉寂；鎮公所爭取到交通部五千萬元經費整體改造，盼再度吸引遊客前來。

在改造工程展開之前，鎮公所特別舉辦「騎趣關山」嘉年華，即日起到十月十三日上活動網站報名及繳費，即可獲得價值超過五百元的自行車租借券及體驗券，十月十二日安排第二場主題活動，為地方觀光重啟亮點。

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關山鎮自行車專用道全長十二公里，沿著關山灌溉水圳與紅石溪而行，沿途盡是寬廣的田野景觀，四季呈現不同的農村風情。

鎮長彭成豐說，關山親水公園及自行車道過去由於設施老舊失修，周邊設施不齊全，無法長期吸引遊客駐留，人潮不如以往，近年鎮公所攜手台東縣政府積極爭取中央經費，著手提升園區及自行車道軟硬體設施，目前已爭取到交通部支持，將投入五千多萬元整體改造，盼能重拾昔日榮景，再次點亮關山鎮。

彭成豐強調，為持續點亮關山旅遊知名度，未來將繼續強化綠色旅遊形象，透過綠色智能技術、環保設施改善、綠色徽章輔導等措施，打造環保友善的旅遊環境，增加遊客的停留時間，促進地方旅遊消費，減緩人口外流趨勢。

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