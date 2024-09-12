花東3水稻種苗場 通過有機驗證

農糧署與有機水稻種苗場業者，為水稻百分百有機目標邁進。（農糧署東區分署提供）

2024/09/12 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕農糧署邀集農業改良場、地方農政單位及學界輔導花東地區水稻育苗業者建置有機種苗生產系統，完成從育苗到收成，全程有機種植的最後一哩路。農糧署表示，目前花東地區共計三家水稻種苗業者通過有機種苗驗證，領先全台與國際有機農業技術標準。未來也將朝向從秧苗到白米產出百分百全有機目標邁進。

農糧署昨天在關山鎮一處種苗場發表有機驗證，所在地為台東第一、全台第二間有機認證有機水稻種苗場。雖國際上對有機認證標準不一，甚至我國尚未規定稻米有機需由秧苗做起，但農糧署東區分署副分署長陳吉村表示，百分百有機是歷來目標，但因秧苗場量能不足、不可硬性規定農民配合。

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有機秧苗成本高 仍屬試辦

農民表示，目前有機秧苗問題在於成本過高，種苗場以鍋爐對軟水機輸入的水進行加熱再對種子噴灑熱水清洗、消毒的「溫湯殺菌消毒」，可完全代替化學藥劑，但成本、失敗率太高，許多年前就提出此事、迄今仍在講。數年前一片有機秧苗就比一般秧苗要多五元現在價格可能更高，大規模種植成本十分可觀。

陳吉村說，現今技術成熟，但仍屬試辦，或許未來有十家以上有機水稻種苗場即可分攤高昂成本、縮小秧苗價差，目前是農民即使想買、量也不足，主管單位不會貿然規定需百分百有機。

再者，未來碳權規定會更友善有機農民，可使農民有實質回饋。

碳權規定 農民可望有實質回饋

農糧署表示，目前花東共三家有機水稻種苗場，每期作生產約四萬八千盤有機水稻種苗，總計可供應約一百九十公頃有機水稻種苗，而東部有機及友善耕作面積達七千四百八十五公頃，占全國近三成。

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