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《台東》東美館首辦夏令營 學童直說很好玩

正在上「藝術品保存維護教學實作」的學童，學習如何保存手作紙漿藝品。 （記者劉人瑋攝）

正在上「藝術品保存維護教學實作」的學童，學習如何保存手作紙漿藝品。 （記者劉人瑋攝）

2024/08/15 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東美術館十七年來首辦第一屆美術館夏令營，五天課程含中餐只收一千元，且有專業教師教授美術教育，由於實在太划算，開始報名當天早上七時就有家長排隊等候，二梯次各二十個名額全數秒殺。許多孩子是在父母勸說下來參加，普遍感想也都是「很有意思、很好玩」、「會想走進展間」。

家長排隊等報名 2梯次40名額秒殺

昨天第二梯小一到小五學童課程，配合美術館正展出的何孟娟個展「英勇的死亡」，攝影藝術家親自教導從眼裡找尋並拍下美感，還利用移動型微噴輸出機印製學員拍攝的相片，讓小朋友對攝影創作更有興趣，也有小朋友單純覺得「很可愛，所以我拍下來」。

上一梯、國二以下學員有人是受姊姊鼓勵而參加，許多人都是在父母勸說下參加，普遍覺得「很有意思、很好玩」、「會想走進展間」。幾位東海國小學童原本就常騎車來美術館玩，參加活動後會更想走進館內看展覽。有學童還說，自己和朋友相約參加，對方因名額全滿無法參與，所幸在此交到新朋友是最大的收穫。

課程中針對辦展、藝術創作及作品分組解說教學，突發狀況不少，學員介紹作品，對介紹流程有歧見還當場吵起來；館方也透過教學相長、親子互動，達到重視文化、藝術公民平權等目標。

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