《台東》大貨車闖台東建農里 灌倒廢液入土

卡車載滿廢水往地上大洞傾倒。（林金寶提供）

2024/08/14 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市建農里先前被當成棄糞場，本月初又被偷倒廢水。里長林金寶獲報後，與警方、保七、環保局等單位到場，業者開來大貨車往地面大洞灌水，號稱是培養益生菌，但環保局未採樣，以業者所持三聯單認定其為發酵液，最快一個月做出裁處。

疑為植物廢渣液 環局將裁處

建農里七月中才傳出有人偷倒大量雞糞，這次傳出偷倒廢水，二起事件全發生在退輔會土地上，網友在臉書轉貼林金寶貼文，詢問環保局進度。

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林金寶錄下的影片中，大卡車車斗上的槽體連接水管不斷洩出大量不明液體，業者將液體灌入地上洞中，但久未成池，反而全滲入土裡。林金寶怒道，根本就是陸續把建農里再當垃圾場，什麼垃圾全運來這偷倒。

環保局目前調查，不明液體為植物廢渣發酵液，已事先合法申請「事業廢棄物清理計畫書」屬於再利用部分，為飼料製程中的植物廢渣，屬於國內知名食品大廠為培養魚蝦貝所食用的綠藻飼料，但問題在於「倒錯地方」，本該倒在距離約五至六百公尺外的廠區內、地上槽體，卻倒在地下洞中滲入土裡。

環保局表示，沒有採檢技術、也未準備，但憑液體氣味、外觀也認定很明顯非化學酸液，目前認定違反廢清法第三十六條處以六千元以上到三百萬元以下的罰鍰，最快還要再一個月才會做出裁處。

退輔會台東農場場長高國書表示，農場於知本地區共有三百多公頃土地，難以兼顧，目前只等環保局裁示，「錢都準備好要提告了」。

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