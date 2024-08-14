《台東》台東石綿建物104棟 廢清全額補助

台東早期建築使用石綿，至今仍殘存一百零四棟，因含致癌物，縣府補助清除。（台東縣府提供）

2024/08/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕石綿含致癌物，台東縣仍殘存一○四棟含石綿建築物，環保局於今年開辦石綿建材廢棄物清除處理及補助計畫，目前僅有六件、重量合計約十一公噸提出補助申請。環保局表示，申請人不必負擔該費用，環保局委託的廠商還服務到家，合法清運去化石綿建材廢棄物，保護大家的環境與健康。

免費到府清運 今年額度還有9公噸

縣政府表示，在二○○六年以前國人常用石綿瓦、浪板等石綿建材構建屋頂，一旦破損，石綿纖維飛散被人體吸入，將增加致癌的風險。根據環境部進行衛星遙測台東縣約有一百七十一棟疑似含石綿建材的建築物，經勘查確認為九十九棟，並受理勘查民眾自行提出疑似案件再增列五棟，共一○四棟。

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石綿纖維人體吸入 恐增致癌風險

環保局說，補助對象為含石綿建材的住宅、個人飼養家畜或家禽未達畜牧場登記規模、寺廟或教堂等宗教場所、學校與農會及停工、歇業或關廠事業的相關建築物，拆除後的石綿建材廢棄物清除處理費可向環保局申請補助，審核通過者的補助款轉為支付清理費，申請人免付費用，即可由環保局委託的合法清理業者服務到家方式，清除處理石綿建材廢棄物。

環保局指出，今年四月起執行石綿建材廢棄物清除處理計畫，有關石綿危害、拆除危害防護及補助廢棄物清理費等相關資訊都已通知各建物所有人，後續還會進行相關宣導工作。

環保局呼籲，各石綿建材建物所有人趁現行全額補助石綿建材廢棄物清理費政策，考量拆除石綿建材，還可無負擔的合法清理，保障健康的環境；另外，今年計畫補助石綿建材廢棄物清除處理總重量廿公噸、總金額九十萬元，目前已受理補助約十一公噸，餘量約九公噸，補助申請受理作業至十一月十五日止，補助總經費用完即停止受理。

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