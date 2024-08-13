朝日溫泉擬委外50年 綠島要爭產權

綠島朝日海底溫泉委外經營十多年，地方質疑未帶動觀光，鄉公所盼討回產權自營。（記者黃明堂攝）

2024/08/13 05:30

民營績效不佳 東管處仍規劃招商 拉長合約年限

〔記者黃明堂／台東報導〕朝日海底溫泉是綠島知名觀光景點，產權屬於東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處），該處委託由民間企業經營，契約於明年到期後，規劃將委外五十年，引起綠島各界不滿，質疑委外經營不善，阻礙島上觀光，要求將溫泉還給綠島，由鄉公所經營。

地方指說關就關 開放時間不一致

朝日溫泉座落於公館村的海岸，原本是礁岩湧出熱水，讓民眾及遊客享受大自然泡湯的樂趣。卅多年東管處成立後取得產權，開發人造泡湯池，十多年前委託業者經營，並興建設施，不過，經營成果令地方很不滿意。縣議員王姷力說，業者常常說關就關，開放時間不一致，有日本及英國的遊客專程到綠島就是要泡海底溫泉，結果來到島上卻關閉，而且常一停就是一週，且設施老舊，經常故障。

鄉長謝賢裕則說，當年鄉公所就是因為窮，才會把海底溫泉交給東管處，但該處委託給企業，想到的只是賺錢，衍生了很多問題，沒有為地方觀光當領頭羊，反而成了阻礙。如果再委外五十年，無異是窮人賣小孩，希望東管處把溫泉還給綠島，由公所經營，打掉全部的設施，做為溫泉露營區，吸引年輕人。他相信觀光是應提供友善空間，而不是強調多豪華。

東管處：公所可提計畫書做評估

鄉代會主席何富祥說，綠島最重要的就是海底溫泉，委外十六年就發生諸多問題，況且，若再委外五十年，誰能活到那麼久？希望縣府協助向東管處要回產權。

東管處長林維玲說，委外合約將於明年底到期，原規劃再招商經營，且拉長合約年限，提高業者投資意願，願意花更多錢建設，所以採五十年方案，鄉公所有不同的看法，也可以提出經營計畫書，進行可行性評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法