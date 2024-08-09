為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    《台東》台東20模範父親獲表揚 91歲陳武春最年長

    台東縣昨表揚模範父親，台東市九十一歲的陳武春（右二）是最高齡者。（記者黃明堂攝）

    台東縣昨表揚模範父親，台東市九十一歲的陳武春（右二）是最高齡者。（記者黃明堂攝）

    2024/08/09 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕昨天父親節，台東縣政府表揚廿位模範父親，其中台東市九十一歲陳武春是今年模範父親中最高齡者。縣長饒慶鈴除了逐一頒贈表揚獎牌，並感謝爸爸們用無私的愛和堅定的責任感，撐起一片溫暖的天空。

    活動由悅舞兒童舞蹈團十二位小朋友舞蹈表演，接著由饒慶鈴致贈表揚狀，活動並播放每位模範父親家庭照片剪輯，以及子女對爸爸的感謝影片，現場充滿驚喜與感動。

    饒慶鈴表示，今年廿位模範父親從六十一到九十一歲，來自各行各業，有務農、教育界、經商、公職等，每一位模範父親的辛勤付出，成就孩子們的未來，感謝爸爸們的無私奉獻，讓家庭充滿愛與和諧，是家人最堅強的後盾。

    模範父親中有兩位高齡九十歲以上，包括經營中藥行逾卅年的陳武春，以及曾在蘭嶼教書、作育英才無數的蕭成坤。其餘有曾獲行政院頒發教師服務一等獎章的郭承朗、擔任過延平鄉長的胡榮典、海端鄉長余忠義及加入義消與特搜助人無數的陳加妙，以及在池上推動有機稻米栽培的蕭仁義等。

    獲表揚的模範父親名單依年齡排序為：陳武春、蕭成坤、陳德君、王有志、鄭鐵貴、郭承朗、邱豐政、黃添福、熊永旦、李清善、胡榮典、林進德、蔡文勝、鄭義雄、余忠義、陳啓杉、鍾雅多、蕭仁義、陳加妙、陳明輝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播