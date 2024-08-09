《台東》台東20模範父親獲表揚 91歲陳武春最年長

台東縣昨表揚模範父親，台東市九十一歲的陳武春（右二）是最高齡者。（記者黃明堂攝）

2024/08/09 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕昨天父親節，台東縣政府表揚廿位模範父親，其中台東市九十一歲陳武春是今年模範父親中最高齡者。縣長饒慶鈴除了逐一頒贈表揚獎牌，並感謝爸爸們用無私的愛和堅定的責任感，撐起一片溫暖的天空。

活動由悅舞兒童舞蹈團十二位小朋友舞蹈表演，接著由饒慶鈴致贈表揚狀，活動並播放每位模範父親家庭照片剪輯，以及子女對爸爸的感謝影片，現場充滿驚喜與感動。

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饒慶鈴表示，今年廿位模範父親從六十一到九十一歲，來自各行各業，有務農、教育界、經商、公職等，每一位模範父親的辛勤付出，成就孩子們的未來，感謝爸爸們的無私奉獻，讓家庭充滿愛與和諧，是家人最堅強的後盾。

模範父親中有兩位高齡九十歲以上，包括經營中藥行逾卅年的陳武春，以及曾在蘭嶼教書、作育英才無數的蕭成坤。其餘有曾獲行政院頒發教師服務一等獎章的郭承朗、擔任過延平鄉長的胡榮典、海端鄉長余忠義及加入義消與特搜助人無數的陳加妙，以及在池上推動有機稻米栽培的蕭仁義等。

獲表揚的模範父親名單依年齡排序為：陳武春、蕭成坤、陳德君、王有志、鄭鐵貴、郭承朗、邱豐政、黃添福、熊永旦、李清善、胡榮典、林進德、蔡文勝、鄭義雄、余忠義、陳啓杉、鍾雅多、蕭仁義、陳加妙、陳明輝。

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