《台東》台灣精饌米獎 台東獲4金、2銀

台東地區農會昨天舉辦稻米達人競賽，由評審評選出良質米。（記者黃明堂攝）

2024/08/09 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕由農糧署在通路端以秘密採購方式隨機取樣，舉辦台灣包裝米界「二○二四年精饌米獎」，台東好米大放異彩，在十一個獎項中獲得四個金質獎、兩個銀質獎。除了池上好米是大贏家，台東市的包裝米也連續兩年奪得金質獎。

評審讚台東市的米不輸池上、關山

台東地區農會昨天舉辦稻米達人競賽，由吳聲昌農友脫穎而出奪得冠軍，評審推崇台東市的米已經不輸給池上、關山。台東地區農會總幹事李建通說，產自台東市的「米屋知本溼地環頸雉有機香米」前年在精饌米獎獲銀質獎，去年拿到金質獎，今年再奪金質獎，證明台東市一樣能產出好米。

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台東農改場表示，精饌米獎今年參賽米為來自全國各地精選六十九件米界翹楚，由農糧署自通路端秘密採購隨機取樣，經公開統一更換外包裝袋，重新隨機編碼後，再進行農藥殘留、品種DNA、品質規格、蛋白質含量、食味值檢驗及感官品評，最終選出具有頂級食味、安心、安全及溯源之高品質包裝米。

本屆依水稻品種特性分「香米組」及「非香米組」進行個別評審。台東獲香米金質獎的有「樂米穀場台東池上產新月豔姬」及「米屋知本溼地環頸雉有機香米」，銀質獎有池上「香鑽米」。非香米組中，台東獲金質獎的有「池農正宗月光米」及「台東池上競賽履歷米」，銀質獎為「正宗池農米」。

米屋知本溼地環頸雉有機香米再奪金

農改場說，今年十一個獎項中，台東好米獲四個金質獎、兩個銀質獎，這樣的好成績不僅展現業者在調製管理上的用心，也反映台東農民長期以來不斷提升技術、堅持優質米品的努力成果，消費者可透過多種銷售通路購買優質的台東好米。

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