東部建高鐵 老台鐵人：安全優先

台鐵昨天慶祝137週年，台東站找來以往站長們歡慶。（記者劉人瑋攝）

2024/06/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台鐵昨天慶祝一三七週年，各地車站也都進行慶祝典禮，台東站則找來以往站長們歡慶。但如今對台鐵最攸關的除了民營化以外，就是國民黨籍總召傅崐萁所提的東部高鐵。

立院國民黨團總召傅崐萁推動花東建設三條例，但就軌道運輸來說，身為老台鐵人的二位退休台東站站長應是最有實務經驗，但有意思的是，二位已退休站長所見不一。

張建曆指可發揮國防及戰時效用

台東新站首屆站長張建曆表示，推動民營高鐵的確有利，也相信只要有審慎評估應有可為。張建曆說，台東車站當年荒煙蔓草，時任縣長鄭烈全力支持才有如今光景，例如台鐵民營化自己也很看好，希望能帶來更多收益。

張建曆又舉例，如評估興建北迴鐵路時，當年德、日、國內專家皆認為不可行，偏偏時任行政院長蔣經國為國防需要堅持興建，當年公路局一日運量二千人，「幾班火車就運完了」，如今光花蓮站連假一天六萬人次進出，「不可只看東部人數少、沒經濟效益，交通與都市成長只是雞生蛋、蛋生雞問題」，也相信良好的運輸定能為國防及戰時發揮效用，而這次地震也多在蘇花安施工地段完整無缺，為了運輸安全認為該對東部興建高鐵。

高銘光認增運量和改建平交道即可

接續張建曆成為下任台東站站長的高銘光則持反對立場，他表示，如此大型建設曠日廢時且所費不貲，先不論我國是否負擔得起，根本只要把台鐵運輸量再提升、許多平交道進行改建即可，特別是在好不容易全島電氣化，如今又購入許多新穎又快速、載客量多的車箱，根本不認為有需要再蓋高鐵。

但二位老站長論點的共同處則是對於安全的要求，張表示，由於花東地震多，針對地震耐受度及預警系統的建立完善，安全應是沒問題。而高則表示，就台鐵迄今多次改良，認為鐵軌、預警系統等也無安全疑慮，而安全也是交通首要。

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