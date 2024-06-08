《甜度滿分 打敗父親》台東夏雪芒果評鑑 李張智森奪冠

本屆冠軍李張智森的父親張四維（左）也拿到優等獎，他說很欣慰被兒子打敗。（記者劉人瑋攝）

2024/06/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕有芒果界LV之稱的台東「夏雪芒果」，目前正值產季，台東農產公司於七日舉辦第四屆夏雪芒果品質評鑑，計有二十三組農友參賽角逐，經各方專家評鑑下共六人獲獎，由李張智森脫穎而出拿下冠軍，亞軍倪驄誌、季軍陳昭男，其中優勝則是本屆冠軍的父親張四維等三名。

23組農友參賽角逐

張四維其實還私下詢問評審，為何自己會被扣分。原來他種出芒果品項也十分優秀，但相較兒子收成多了些許黑點因此被扣分。張四維表示，自己在太平種芒果，知本的果園則是交給了兒子與媳婦。雖然基礎都是由自己打下，最後竟然是兒子把自己打敗而奪冠，張四維說，哪個爸爸不希望兒子比自己優秀。

李張智森昨天亦在工作，由妻子曾雅婕代為領獎。透過張四維分析，奪冠的第一重點在甜度，兒子在這項取得滿分三十分，而能種出這樣的果實，主要是土壤為砂石有利排水，另外不使用化學肥料加上自己調製的一體肥料。

嚴苛天候影響 收穫降至三成

張四維說，兒子從小寒暑假就跟著自己農作、有樣學樣，耳濡目染學會的，自覺年紀漸長才將一塊土地由他種作，未料第一年就有如此成績。至於兒子是否從小是否就展現農作天賦，張四維說︰「哪有什麼天賦？天道酬勤」。

倒是今年受嚴苛天候影響，冠軍得主李張智森細心與專業依然獲得高品質水果，甚至目前許多農民表示，收穫降至往年三成、嚴重歉收，昨天活動時還有來賓說「台東人難得吃上A級夏雪芒果，今年更難吃到」原來到處有人向商人乃至農民調貨，甚至有農產公司表示，取貨價從以往最高一斤一百六十元漲到二百六十元，漲很兇。

今年取貨價一斤漲到260元

高雄區農改場科長李雪如同時也被稱「夏雪之母」，她說，由於去年二場颱風摧殘枝條，加上開花期日夜溫差甚大至結果大減才造成歉收。但張四維則說，去年為去蕪存菁修去許多枝條，因此颱風時又少受影響，果樹得有餘力順利開花結果，收成雖減少卻不明顯。

夏雪芒果品質評鑑，冠軍由李張智森奪得，昨由妻子曾雅婕（左）代領獎。 （記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法