保育黑熊有功 永康、武陵部落獲獎

武陵社區棲地巡守隊5月上旬在黑熊出沒熱點，與部落孩子分享人熊相遇友善措施（林業署台東分署提供）

2024/06/02 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕林業及自然保育署台東分署前日於延平鄉永康村社區活動中心，表揚熱心通報及協助臺灣黑熊救傷工作的永康社區棲地巡守隊，與頒發獎勵金予參與台灣黑熊生態給付計畫的武陵部落夥伴，期許建立「友熊」的永續目標。

期許建立「友熊」永續目標

台東分署說明，活動主要感謝永康社區棲地巡守隊十位族人，今年三月二十日勤務時接獲通知後，立即與分署及野灣醫療團隊組隊集結，協助開路及搬運重達九十餘公斤的黑熊回池上安置，即使已是深夜仍努力參與行動，雖黑熊未能安度難關，保育行為依然值得表揚。

永康部落巡守隊隊長王宇凡表示，過往大多數部落族人僅在山區看過黑熊抓痕未曾目睹，分署能在部落開辦保育課程，除了讓族人們學習面對遭遇黑熊的因應方法外，也期待能營造部落成友善環境、人熊和諧共存。

武陵部落棲地巡守隊則是第二年參與黑熊生態給付計畫，透過自動相機拍攝第二次黑熊影像，以利掌握及累積黑熊熱點棲地維護，巡守隊也曾帶著部落孩童上山體驗棲地巡護時，就遠見黑熊一溜煙消失在眼前，當下巡守隊也機會教育要與黑熊保持適當的距離及慢慢遠離以及黑熊與部落傳統文化之間的重要意涵。

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