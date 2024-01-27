海端衛所獲服務獎 饒慶鈴送「金幣」

2024/01/27 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕農曆春節假期將至，台東縣長饒慶鈴巡迴全縣各第一線服務機關慰勞同仁並拜早年，廿五日到獲得政府服務獎的海端鄉衛生所，為嘉勉同仁的付出及努力，贈每位員工數位金幣紅包兩千枚，感謝海端鄉衛生所所有同仁對偏鄉醫療的服務與貢獻。

縣府表示，海端鄉衛生所積極推動偏鄉醫療，提升居民的健康照護品質，去年以「海的那一端，有超越台廿線的愛」獲得行政院政府服務獎的社會關懷服務類獎項，這獎項是政府機關在推動為民服務工作中的最高榮譽。

海端鄉衛生所在台廿線交通困難環境下，長期致力於提升偏鄉醫療服務，努力確保居民獲得優質的健康照護，除提供了急性醫療照護、專科醫療、巡迴醫療、居家護理、慢性病照護等預防保健及醫療服務，考量到海端鄉為全縣幅員最為遼闊的鄉鎮，為因應民眾就醫需求，亦特別於每個禮拜二、四夜間，提供較偏遠鄉鎮醫療門診服務。

饒慶鈴表示，去年第六屆政府服務獎共有一百四十五個機關參賽，海端鄉衛生所在面對環境困難下，積極推動偏鄉醫療照護，在居民健康品質上持續提升，落實「開放、整合、創新」的理念，為民眾帶來有感及有溫度的服務，得到政府服務獎社會關懷服務類獎項，可說是實至名歸。

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