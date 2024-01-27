野放2個月死亡 老黑熊遺體尋獲

野放近兩個月的高齡台灣黑熊Hundiv（閽帝夫）的遺體被發現，研判為自然死亡，就地掩埋。 （林業署台東分署提供）

2024/01/27 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕去年十一月由林業及自然保育署台東分署救傷後野放的高齡台灣黑熊Hundiv（閽帝夫），本月五日因衛星發報器回傳疑似死亡的溫度異常訊號，台東分署隨即動員上山，歷經兩週二隊次搜索，在中央山脈一處陡峭溪谷上方稜線尋獲，呈現自然趴臥姿勢，遺骸除部分腐爛外身軀完整；周邊環境亦未有可疑跡象，加上該處水源跟殼斗科樹種資源豐富，研判應為自然死亡。

Hundiv身軀完整 研判自然長眠

台東分署說，Hundiv在野放後不到二個月就因老邁而長眠森林，相關人員雖然不捨，但也欣慰牠能終老於原生棲地的殼斗森林。

台東分署表示，Hundiv去年六月卅日日因受困陷阱獲救，在醫療照養期間，野灣團隊在幫牠治療牙疾時，透過牙齒磨損狀態研判Hundiv是隻年齡約廿到廿五歲的高齡老熊，在經過四個半月的照養並完成健康評估後順利野放。

台東分署說，接獲異常訊號後，由於地點人跡罕至，搜尋隊伍抵達訊號位置附近時，受限於陡峭地形無法下切，人員一度撤回並嘗試更換路線；後續憑藉衛星影像、等高線資料及現地環境研判，在溪谷及崩壁危險地形間搜尋其他可行路徑，終於在一處坡度約五十度的溪谷上方稜線發現Hundiv，搜尋團隊在進行檢視並採取必要檢體後，讓牠在殼斗科森林長眠。

分署長吳昌祐表示，該分署自二○一八年迄今，陸續與專業團隊及在地部落社區夥伴協力完成七隻台灣黑熊的救援及野放，每一隻獲救的都有牠獨一無二的故事，每個故事背後也都是眾人的付出及努力。Hundiv的離世，像一堂生命教育課程，而布農族人主動通報、協助救援、參與監測及巡護，還以別具意義的布農族語為獲救黑熊命名，展現公私協力保育台灣黑熊的珍貴意義及價值。

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