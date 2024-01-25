寒假低碳遊台東 自備綠生活用品

寒假及春節假期，台東將湧入大量遊客，縣府鼓勵遊客響應低碳旅遊。圖為加路蘭遊憩區。（記者黃明堂攝）

2024/01/25 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕寒假與農曆春節期間，台東將湧進大量遊客，環保局請大眾在旅途中加入低碳旅遊的行列，響應「責任旅遊」，自備環保餐具、環保杯、環保袋、盥洗用品等綠生活用品，並參與低碳消費、規劃淨零環保行程，選擇入住環保旅宿、品嚐環保餐廳，並使用低碳運具。

住環保旅宿 品嚐更低碳美食

縣長饒慶鈴表示，環保旅宿、低碳飲食、環保餐廳、慢食店家等，都是台東特有的慢經濟飲食文化。在年節期間盛產的釋迦，選擇吃在地、吃當季的低碳農產，透過五感來體驗更低碳美食，也是旅客最本地的伴手禮最佳選擇之一。

環保局指出，目前全縣的環保旅店數已從一百卅三家增加至一百六十八家，環保標章旅館也由八家擴充至十家，縣內可供選擇的環保餐廳高達五十家。此外，台東還擁有知本自然教育中心、永安社區環境教育園區、卑南遺址公園、國立台灣史前文化博物館、小野柳自然教室和米國學校環境教育園區等六處環境教育設施場所，歡迎新春期間來台東享受綠色永續的食宿遊購體驗。

新春交通攻略 可縮短等待時間

縣政府交觀處已整理新春旅遊的交通攻略，便於民眾查詢所需的交通資訊，縣府與台鐵公司及公車業者持續溝通，增加春節期間的運輸量，預計可縮短旅客等待及購票時間，鼓勵縣民與旅客儘量選擇方便的大眾運輸系統。

饒慶鈴表示，台東獨有的悠閒生活與自然環境，縣府推廣淨零、永續與責任旅遊，歡迎大家以更環保的方式來探索讓響應環境友善的行動，成為台東旅遊中最為重要的事項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法