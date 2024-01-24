台東臨海路、中華路口 4月中科技執法

台東市中華路與臨海路交叉口科技執法正進行三個月宣導期，四月中旬將正式開罰。（記者黃明堂攝）

2024/01/24 05:30

闖紅燈、紅燈越線或未依規定兩段式左轉 罰600元起跳

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市臨海路三段及中華路四段路口自前年到去年共計發生五十七件交通事故，造成一人死亡、四十九人受傷，每天平均有六十件交通違規，是台東縣十大多事故路口之一。縣警局裝設科技執法已開拍宣導三個月，四月中旬將正式開罰。

前年至去年 57件交通事故

台東縣警局交通隊表示，台東市臨海路三段及中華路四段路口，是進出台東市區及沿途觀光遊憩景點之重要交通樞紐，往來車流龐大，再加上許多駕駛人常因貪圖方便而不依規定行駛，釀成不少交通事故，以闖紅燈、紅燈越線及機車未依規定兩段式左轉為常見違規行為，平均每日逾六十件，去年八月間還曾發生因闖紅燈造成一死一傷的悲劇。

為整理道路秩序及維護交通安全，縣警局以此三項重大違規為取締標的，爭取經費建置路口科技執法設備，並透過各式管道加強此類路口交通安全宣導，教導駕駛人正確的駕車觀念，盼宣導輔以執法後能確實改善民眾駕駛習慣，減少違規行為，進而減少交通事故件數，保障用路人生命及財產安全。

警方宣導3個月 籲守法

交通隊隊長劉正達呼籲，目前是為期三個月的科技執法宣導，宣導期過後警方將啟用臨海路三段及中華路四段路口科技執法，取締違規闖紅燈、紅燈越線或未依規定兩段式左轉者，將依道路交通管理處罰條例第五十三條、六十條或四十八條規定處罰，罰鍰分別為一千八百元、九百元或六百元起跳，請駕駛人勿貪快或認為警察不在場就可以不遵守交通規則，駕車時多一些耐心，確實遵守用路規則，保護自己，也守護他人。

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