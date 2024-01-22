小孩不專心 台東馬偕醫師︰可能是過動症

台東馬偕醫院兒童暨青少年精神科醫師莫嘉敏，提醒家長注意小孩的過動症狀。（記者黃明堂攝）

2024/01/22 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕「老師建議帶來看診，說他上課都在發呆，不然就在玩橡皮擦，不專心」！台東馬偕醫院第一位兒童暨青少年精神科莫嘉敏醫師，自去年十一月來台東服務，就有許多家長帶著小孩來求診，不乏此類症狀。

莫嘉敏說，注意力不足的症狀包括容易因外界聲音或刺激分心、粗心、對於寫作業常常會逃避或找藉口、常常忘東忘西、丟三落四、不會整理書包、座位常常亂糟糟，嚴重的甚至連每天常規的事也會忘記，需要家人不斷提醒。過動的症狀包括無法好好坐在椅子上、常常扭動身體、跑來跑去、靜不下來、話量多、愛插嘴、搶答、沒耐心無法等待，甚至出現衝動的行為如不顧危險，想做就做等。

她說，要診斷是否為「注意力不足過動症」，須觀察小孩是否有這些症狀，且維持六個月以上、在兩個以上不同場所出現，並造成社交、學業、職業功能上的損害，且須排除其他精神疾患，才能稱之為注意力不足過動症。

莫嘉敏說明，注意力不足過動症是神經發展疾病，這些孩子的大腦腦區發育比較慢，主要以額葉為主，平均慢正常孩子兩年。罹患過動症的小孩，會影響到日常生活作息及人際關係，上課不專心連帶學習成效差，因此必須儘早就醫，讓醫師協助小孩改善症狀。

莫醫師指出：有些家長怕小孩被標籤化，放任不管或因害怕吃藥而諱疾忌醫，則容易造成孩子自信心低下，人際關係不佳，後續易引起憂鬱症及偏差行為等。目前藥物選擇多，且大部分無明顯副作用。

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