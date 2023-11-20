PASIWALI音樂節 數萬觀眾嗨翻

PASIWALI Festival吸引數萬人潮，卻也製造大量垃圾，尤以酒瓶酒罐最多，昨天早上清出數車回收。（記者黃明堂攝）

2023/11/20 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕原民會十八及十九日晚上在台東森林公園辦理「二○二三 PASIWALI Festival」，分別由歌手徐若瑄及MATZKA壓軸，兩晚均有數萬觀眾嗨翻，但也製造大量垃圾，尤以酒瓶酒罐最多。

人潮散去 留下大量酒瓶及煙蒂

今年是原民會第六年舉辦PASIWALI，前晚邀請去年獲葛萊美音樂裝幀獎的蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊與董事長樂團演出，也有印尼及紐西蘭毛利族參演，壓軸則由徐若瑄帶著樂團一起演出；昨晚卡司有告五人樂團，還有今年奪下第卅四屆金曲獎最佳原住民語歌手獎及專輯獎的葛西瓦及MATZKA聯袂登台。

除了表演活動，同時設置五座互動式世界部落屋，包含太麻里排灣族傳統拍刺師Cudjuy宋海華「南島拍刺圖騰屋」、阿美族藝術家林戎依「樹皮布部落屋」、卑南族「高山舞集puyuma部落屋摔角場」、成功鎮阿美族「比西里岸寶抱鼓團」、南迴線「VASA東排灣青年歌謠隊」等。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，二○一八年開始舉辦PASIWALI音樂節，用音樂與國際交流，讓原住民族歌手、樂團、舞團成為走向國際的助力。台東縣長饒慶鈴感謝原住民族委員會將國際性的音樂節活動選在台東舉辦。

音樂節帶來觀光人潮及周邊商機，在聆聽音樂的同時，也有原住民市集廊帶，包含原住民傳統美食及手工藝品，歡迎民眾觀賞音樂在市集選購商品。不過，人潮散去之後，留下大量垃圾，多的是酒罐酒瓶及煙蒂，周邊草叢圍籬散落擦拭後的衛生紙。臨時回收站堆了大量的瓶瓶罐罐，以啤酒罐最多，由回收車載了數趟。森林公園全面禁煙，但在草地及水泥走道可見成堆或散落的煙蒂。

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