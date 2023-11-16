《台東》台灣黑熊Hundiv重返山林 創野放最高齡

台灣黑熊Hundiv帶著滿滿祝福重返山林。 （林業署台東分署提供）

2023/11/16 05:30

大約18至22歲間 經過4個半月照養 傷勢恢復、體重增加9公斤

〔記者陳賢義／台東報導〕台灣黑熊Hundiv（閽帝夫）今年六月於紅石產業道路原住民保留地受困套索，崁頂村紅石部落族人及時通報救回，歷經四個半月照養，前天上午野放重返山林。林業署台東分署自然保育科長林孟怡說，Hundiv的命名由來是依通報救援族人邱玉山的族名所取，年齡約十八至廿二歲間，創下林業及自然保育署迄今救援野放黑熊的最高齡紀錄。

活動、行為及攀爬能力均達標

台東分署表示，Hundiv雖然年紀較大，獲救時左前肢原已斷掌，但遭套索緊束的發炎部位經野灣醫療團隊妥善處置，並在後續近四個半月的悉心照料下，傷勢已完全恢復，體重也增加了九公斤，達到八十九公斤的牠較獲救當時的體態明顯精實不少。經評估Hundiv的活動、行為及攀爬能力均已達標，因而決定執行野放。

設置電子圍籬 確保人熊安全

野放當日，包括崁頂村村長邱志強、耆老邱萬山、胡良能、通報人邱玉山、台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會理事長韋文德、崁頂社區發展協會理事長王力德等多位族人，也和野灣團隊及台東分署共同參與，為Hundiv的重返山林獻上祝福。

林孟怡說，Hundiv的命名除了是依據救援族人邱玉山的族名而來，也象徵部落對黑熊保育的認同及參與的成就感。這次的野放創下台東地區部落參與黑熊保育的多項里程碑，如救援通報及參與野放的「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」是台東第一個加入「台灣黑熊生態服務給付計畫」的部落團隊，而Hundiv更是該協會在執行棲地巡護期間通報救援及野放的首例。

台東分署表示，未來一年將透過衛星定位資訊，持續掌握Hundiv的動向，一旦接近部落或跨越電子圍籬警戒範圍，將視情形啟動必要措施，以確保人熊安全。

林業署台東分署人員，搬運運輸台灣黑熊Hundiv的鐵籠至森林野放。 （林業署台東分署提供）

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