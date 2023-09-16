台東鳳梨釋迦遲發性災害 果農籲納免勘

鳳梨釋迦幼果在海葵颱風過後陸續出現變黑的遲發性災害。（記者黃明堂攝）

2023/09/16 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕海葵颱風十五級狂風肆虐台東農業，災後農業部只將文旦柚、香蕉、臍橙及大目釋迦列為免勘納災損項目，鳳梨釋迦在颱風過後陸續出現變黑的遲發性災害，農民鳴不平，昨天群起要求比照，酪梨果農也認為強風已重傷樹體，也應從寬從速。

向縣議會陳情 酪梨農也盼從寬

數十位種植鳳梨釋迦的農民昨天到縣議會陳情，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、議員楊招信、翁麗吟及前立委賴坤成，在場聽取農民心聲。農民帶來發黑的小果、幼果，說這些災損在颱風過後兩三天都還沒顯現，但近日陸續變黑的遲發性災害，不是長不大了，就是失去商品價值。農民說，近來公所人員勘查時，都用高標準看災損程度，他們擔心被認定未達百分之廿的現金救助標準。

擔任縣農會理事長的楊招信說，農業部長陳吉仲日前到台東勘災時，針對大目釋迦等品項指示免勘查。大目釋迦因正值採果期，落果明顯，鳳梨釋迦在正花期或小果期，花果都受到摧殘，表面看似無損，實則受損嚴重。此外，酪梨災損也相當嚴重。

劉櫂豪促研議納入免勘查辦理

一位酪梨果農說，他的果實大部分都已採完，園區外觀雖少倒伏、落果等災害，但在強風狂搖下，根系受到嚴重損害，對未來吸收養分造成極大影響，樹就算活下來，產量也會減少。

立委劉櫂豪表示，針對近日鄉親反映，鳳梨釋迦品項未納入申請海葵風災農業救助免勘查對象，影響農民申請救助期程，延宕災後重建，要求農業部儘速研議將鳳梨釋迦納入免勘查辦理，期能儘速協助農民。

台東縣長饒慶鈴（左二）呼籲農業部對農民心要軟，勿當酷吏。 （記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法