885萬改造 富岡漁港候船室優化啟用

富岡漁港候船室優雅變身，提供遊客及鄉親最舒適安全的搭船環境。（記者陳賢義攝）

2023/07/14 05:30

增設充電區和大型看板 船班即時資訊一目了然

〔記者陳賢義／台東報導〕提供友善候船設施，台東富岡漁港候船室優雅變身，不僅擁有寬敞明亮的空間、明確標示櫃台動線，還設有充電區，昨竣工啟用；縣府希望給予往來台東與蘭嶼、綠島遊客和鄉親最舒適安全的搭船環境。

富岡漁港候船室大變身，總經費八百八十五萬元，由航港局補助八百萬元，縣府自籌八十五萬元，航港局局長葉協隆、綠島鄉長謝賢裕、台東區漁會理事長陳坤昌等人昨到場見證啟用。縣府表示，將辦理第二階段富岡漁港交通船碼頭及客運專區改善工程，分別針對富岡、綠島、蘭嶼擬定開發建設方案，拓展港區的泊地及静穩度，使離島的中樞港澳能容納更多元的使用需求，更具發展觀光潛力。

候船空間 寬敞舒適明亮

饒慶鈴表示，富岡港候船室自一九九六年完工以來，服務的離島旅運人次從每年廿五萬大幅增長到七十五萬，原有候船室除了設備老舊，空間與動線已無法滿足龐大旅客休憩需求；為提升旅遊服務品質並建置旅客優化候船空間，爭取航港局支持，進行空間優化工程，自端午節試營運近廿天，昨正式啟用。

縣府表示，候船室優化工程包括售票櫃台位置更動與更新、使用設施現代化及內部空間裝潢優化等，像是改善空間配置與動線，大幅度增加旅客等待船班時的休憩空間，同時整合船班即時資訊系統，增設大型看板、空間標誌系統、充電區服務，提供舒適候船空間，後續將提高清潔保養頻率。此外，今年初也完成富岡登船碼頭改善工程，包括將登船碼頭從階梯式改為緩坡無障礙設施、道路人行標線及登船碼頭人車分道整建等，使富岡港整體旅運環境更便利友善。

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