台東移植百餘棵菩提樹 枯死9成
2023/05/14 05:30
〔記者黃明堂／台東報導〕台東市四維路原本種植百餘棵約四十年的菩提樹，縣府因道路整修，去年八月起全數移植到水資源回收中心旁空地，最近民眾發現幾乎都枯死，存活只剩一成。縣議員黃治維指菩提樹公園已變成菩提樹之墓！縣府建設處表示，長時間乾旱所致。
期待菩提樹公園 成菩提樹之墓
縣府指四維路菩提樹不斷茁狀，原有分隔島已限制其根系生長，部分竄生根系也已開始破壞道路及人行道鋪面。去年八月起陸續移植，十二月間，建設處到移植地點勘查，發現多數已長出新葉，估計有九成存活，認為它們已在新的地方適應，獲得新生，估計三年內此處就會菩提綠蔭成林，成為菩提樹公園。
台東縣府︰長時間乾旱所致
不過，最近民眾發現完全變了樣，原本發出來的新葉，幾乎都已乾枯，樹枝樹幹大都龜裂，像是枯死了，質疑當初移植未經斷根即挖，破壞樹的根系，才會造成移植後存活困難。縣議員黃治維說，這些樹木幾乎全面死亡，別人有螢火蟲之墓，台東有菩提樹之墓。
縣府建設處長蔡勝雄表示，他日前到現場查看，確實多數菩提樹已經乾枯龜裂。照理，菩提樹是很好自然成長的樹種，但今年長時間的乾旱，樹木得不到滋潤，且地下水脈也消失，根部無法吸到水，導致後續的存活受到影響。