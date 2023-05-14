台東移植百餘棵菩提樹 枯死9成

台東縣府從四維路移植到水資源回收中心旁空地的菩提樹幾乎都枯死。（記者黃明堂攝）

2023/05/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市四維路原本種植百餘棵約四十年的菩提樹，縣府因道路整修，去年八月起全數移植到水資源回收中心旁空地，最近民眾發現幾乎都枯死，存活只剩一成。縣議員黃治維指菩提樹公園已變成菩提樹之墓！縣府建設處表示，長時間乾旱所致。

期待菩提樹公園 成菩提樹之墓

縣府指四維路菩提樹不斷茁狀，原有分隔島已限制其根系生長，部分竄生根系也已開始破壞道路及人行道鋪面。去年八月起陸續移植，十二月間，建設處到移植地點勘查，發現多數已長出新葉，估計有九成存活，認為它們已在新的地方適應，獲得新生，估計三年內此處就會菩提綠蔭成林，成為菩提樹公園。

台東縣府︰長時間乾旱所致

不過，最近民眾發現完全變了樣，原本發出來的新葉，幾乎都已乾枯，樹枝樹幹大都龜裂，像是枯死了，質疑當初移植未經斷根即挖，破壞樹的根系，才會造成移植後存活困難。縣議員黃治維說，這些樹木幾乎全面死亡，別人有螢火蟲之墓，台東有菩提樹之墓。

縣府建設處長蔡勝雄表示，他日前到現場查看，確實多數菩提樹已經乾枯龜裂。照理，菩提樹是很好自然成長的樹種，但今年長時間的乾旱，樹木得不到滋潤，且地下水脈也消失，根部無法吸到水，導致後續的存活受到影響。

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